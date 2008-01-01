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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:11 Среда, 24 июля



Активные атмосферные фронты продолжат определять погоду в столичном регионе. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами сильные. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт ст.



В столичном регионе сохраняется индифферентная по медицинской классификации погода, основные метеопараметры в пределах привычных показателей для июля, несмотря на осадки, будет тепло, кислородный режим атмосферы благоприятный. Это комфортные погодные условия для метеозависимых людей.



Летом организм старается восстановить функциональные резервы организма, потраченные за долгую зиму, и в этом ему помогает сама природа. Солнце, воздух, а тем, у кого есть возможность отдохнуть на побережье, морская вода, благотворно влияют на нервную систему, повышают иммунитет, укрепляют функцию сердечно-сосудистой системы, и самое главное, повышают толерантность организма к внешним неблагоприятным погодным факторам.



Геомагнитный фон 24 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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