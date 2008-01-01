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Новости погоды

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Сильные дожди не обошли Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 24 июля

  В ночь на 24 июля практически на всей территории столичной области принимались дожди, связанные с теплым атмосферным фронтом. В Подмосковье умеренные дожди наблюдались на севере и востоке. Стадии сильных осадки достигли лишь в Клину: здесь за ночь выпало 17 мм.

В Москве наибольшее количество осадков выпало в районе Измайлово, 6,7 мм.

В этом месяце, при выходах южных циклонов, наиболее интенсивные осадки наблюдались на севере области, в Дмитрове и Клину, что может быть обусловлено влиянием рельефа: Клинско-Дмитровской гряды. Но месячная норма по осадкам на севере Подмосковья еще не выполнена. / meteonovosti.ru /
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