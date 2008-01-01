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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 11:12 Среда, 24 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 11 по 23 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 24 июля - 1 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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