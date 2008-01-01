Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
24 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Западной Сибири снова дожди

ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 24 июля

  По югу Западной Сибири разгуливают атмосферные фронты, но фон атмосферного давления сохраняется повышенным. Дожди в регионе идут уже который день. Не стал исключением и день минувший. 23 и в ночь на 24 июля сильные дожди с грозами обрушились на юг Тюменской области, количество выпавших осадков достигло 34 мм. Досталось и Омской области, где днем 23 июля выпало до 36 мм небесной влаги.

25 июля синоптическая ситуация на юге Сибири изменится незначительно. По-прежнему высокий фон атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов. На юге Тюменской области местами небольшой дождь, гроза, 19..24 градуса. В Омской области местами небольшой дождь, гроза, ветер в порывах до 15 м/с, днем 20..25. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Ср.
24 июл.
+23
Чт.
25 июл.
+22
Пт.
26 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -4
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Томск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100