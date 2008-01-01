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На юге Западной Сибири снова дожди



ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 24 июля



По югу Западной Сибири разгуливают атмосферные фронты, но фон атмосферного давления сохраняется повышенным. Дожди в регионе идут уже который день. Не стал исключением и день минувший. 23 и в ночь на 24 июля сильные дожди с грозами обрушились на юг Тюменской области, количество выпавших осадков достигло 34 мм. Досталось и Омской области, где днем 23 июля выпало до 36 мм небесной влаги.



25 июля синоптическая ситуация на юге Сибири изменится незначительно. По-прежнему высокий фон атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов. На юге Тюменской области местами небольшой дождь, гроза, 19..24 градуса. В Омской области местами небольшой дождь, гроза, ветер в порывах до 15 м/с, днем 20..25. / meteonovosti.ru /



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