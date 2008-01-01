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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 24 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода, в Западном округе местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,3..22,1 градуса; Северном 20,1..21,3 градуса, Северо-восточном 19,7..21,3 градуса, Восточном 20,5..20,9 градуса, Юго-восточном 19,7..21,3 градуса, Южном 20,0..21,7 градуса, Юго-западном 20,4..21,1 градуса, Западном 18,5..21,7 градуса, Северо-западном 20,1..20,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,3..20,5 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 17,4..20,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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