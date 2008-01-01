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Новости погоды

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Резкое похолодание на День Военно-Морского флота

ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 24 июля

  В Санкт-Петербурге устанавливается на редкость комфортная погода. В период с четверга до субботы осадков не ожидается, в пятницу и субботу днем будет светить яркое солнце и воздух прогреется до 27..30 градусов. Не исключено, что суббота 27 июля окажется самым теплым днем текущего месяца.

Но в воскресенье похолодает, и значительно. Утром регион пересечет холодный фронт, ветер сменится на северо-восточный и усилится. Несмотря на солнце, температура воздуха практически не будет повышаться и днем останется на уровне 15..17 градусов, что ниже, чем ночью.

Тем, кто собирается приехать в город на празднование дня Военно-Морского флота, следует предусмотреть резкую смену температурного режима в предстоящие выходные. / meteonovosti.ru /
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