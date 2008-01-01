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В странах Европы объявлено предупреждение о жаре



ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 24 июля



антициклона, который раскинулся от берегов Норвежского моря до севера Африки, в Европе жарко: в дневные часы воздух раскаляется до 35 градусов и выше. И такая погода пока не собирается сдавать позиции.



До конца недели жаркая погода даже в Скандинавии. Осадков на полуострове не ожидается, днем в Норвегии воздух прогреется до 20..25 градусов, на юге до 28. В Швеции и в Финляндии 25..30 градусов. Такая же температура в Великобритании, но здесь не исключены кратковременные дожди, а на юге настоящая жара, 32..37 градусов.



Жарко будет и во Франции, 33..38 градусов, даже кратковременные дожди не смогут освежить воздух. В Испании местами кратковременные дожди, 27..32 градуса, в центральных и южных районах до 33..38 градусов. Даже на побережье Африки температура воздуха ниже!



В Португалии осадков не ожидается, 27..32 градуса, в Италии еще жарче, 29..34 градуса и также без осадков.



В странах бывшей Югославии 28..33 градуса, погода солнечная. Солнечно в Греции, днем 30..35 градусов. Самая высокая температура ожидается в Нидерландах, 34..39 градусов, а это выше привычных значений на 6 градусов!



Для экскурсионных поездок по Европе такая погода не слишком комфортна! А для тех, кто приехал на морские курорты, искать спасения от жары можно в море. Температура воды на средиземноморских курортах превышает 25 градусов.



В ряде стран жара еще задержится на 2-3 дня, а затем начнет отступать. / meteonovosti.ru /



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