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Новости погоды
На юге Байкала снова ливни
ИА "Метеоновости" / 14:25 Среда, 24 июля
Атмосферные фронты чередой идут через Иркутскую область и Бурятию. И путь их пролегает по югу территории. Эти фронты обеспечивают регион осадками и порывистым ветром. Ливневые дожди отмечались в селеопасных районах Иркутской области. 23 июля на станции Байкальск за неполные сутки выпало 74 мм небесной влаги, из них 48 мм за 12 часов. В южных районах Бурятии осадков было еще больше. На станции Танхой за 12 часов выпало до 72 мм осадков, а всего за дождь, продолжавшийся более 30 часов, выпало 108 мм осадков.
25 июля в регионе сохранится влияние барической ложбины и атмосферных фронтов. В Иркутской области сохранится дождливая погода. В горах возможны сильные дожди. В Забайкалье местами небольшие кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /
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