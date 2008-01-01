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На юге Байкала снова ливни



ИА "Метеоновости" / 14:25 Среда, 24 июля



Атмосферные фронты чередой идут через Иркутскую область и Бурятию. И путь их пролегает по югу территории. Эти фронты обеспечивают регион осадками и порывистым ветром. Ливневые дожди отмечались в селеопасных районах Иркутской области. 23 июля на станции Байкальск за неполные сутки выпало 74 мм небесной влаги, из них 48 мм за 12 часов. В южных районах Бурятии осадков было еще больше. На станции Танхой за 12 часов выпало до 72 мм осадков, а всего за дождь, продолжавшийся более 30 часов, выпало 108 мм осадков.



25 июля в регионе сохранится влияние барической ложбины и атмосферных фронтов. В Иркутской области сохранится дождливая погода. В горах возможны сильные дожди. В Забайкалье местами небольшие кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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