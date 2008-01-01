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Прошедшие в Крыму дожди не сбили жару



ИА "Метеоновости" / 14:50 Среда, 24 июля



Жаркая погода держалась в Крыму долгое время. Обычно после дождя температура воздуха немного снижается, но в этот раз столбики термометров не двинулись с места. Днем 23 июля по-прежнему было 27..32 градуса. Но уже сегодня, 24 июля, жара начнет ослабевать. Регион окажется в зоне действия холодного атмосферного фронта, пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, температура понизится до 25..30 градусов. 25 июля атмосферный фронт переместится к юго-востоку, но будет напоминать о себе кратковременными дождями и грозами, а в некоторых районах и порывистым ветром до 15 м/с. Ночью термометры покажут 12..17 градусов, на побережье 18..23, днем 25..30, в горах 18..23. / meteonovosti.ru /



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