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В Хабаровском крае бушует непогода



ИА "Метеоновости" / 15:19 Среда, 24 июля



Дождливая и ветреная погода сохраняется в Хабаровском крае. А виной тому - циклонический вихрь с юга и его атмосферные фронты. 23 и в ночь на 24 июля в северных районах Хабаровского края прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 47 мм. Проливные дожди сопровождались грозами и порывистым ветром (до 23 м/с).



25 июля регион вновь окажется в зоне действия активных атмосферных фронтов. Но зона осадков сместится на юг. В северных районах пройдут дожди различной интенсивности и продолжительности, а на юге и в центре местами сильные и ливневые дожди, порывистый ветер и грозы. / meteonovosti.ru /



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