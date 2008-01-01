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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 24 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами дождь, в районе ВДНХ гроза. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,1..19,8 градуса; Северном 16,9..19,5 градуса, Северо-восточном 17,5..19,4 градуса, Восточном 18,5..19,3 градуса, Юго-восточном 19,3..20,0 градуса, Южном 18,1..19,8 градуса, Юго-западном 18,8..19,4 градуса, Западном 16,2..19,8 градуса, Северо-западном 17,1..17,8 градуса.

В Зеленограде ливневой дождь, температура воздуха 15,8..16,7 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 18,2..20,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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