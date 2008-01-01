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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:37 Среда, 24 июля



Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт южного циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19. Ветер восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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