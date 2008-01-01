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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Четверг, 25 июля



Днем в четверг столица и область еще останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха 23..25, по области 20..25 градусов. Возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление еще немого повысится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода в столичном регионе вполне комфортна для большинства людей и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. Основные метеопараметры в пределах привычных показателей для июля. Несмотря на непродолжительные дожди, будет тепло и кислородный режим атмосферы благоприятный. Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать недомогание и ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Летом организм старается восстановить функциональные резервы, потраченные за долгую зиму, и в этом ему помогает сама природа. Солнце, воздух, а тем, у кого есть возможность отдохнуть на побережье, и морская вода - благотворно влияют на нервную систему, повышают иммунитет, укрепляют функцию сердечно-сосудистой системы, и самое главное, повышают толерантность организма к внешним неблагоприятным погодным факторам. / meteonovosti.ru /



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