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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Четверг, 25 июля

  Днем в четверг столица и область еще останутся под влиянием активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха 23..25, по области 20..25 градусов. Возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление еще немого повысится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода в столичном регионе вполне комфортна для большинства людей и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. Основные метеопараметры в пределах привычных показателей для июля. Несмотря на непродолжительные дожди, будет тепло и кислородный режим атмосферы благоприятный. Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать недомогание и ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Летом организм старается восстановить функциональные резервы, потраченные за долгую зиму, и в этом ему помогает сама природа. Солнце, воздух, а тем, у кого есть возможность отдохнуть на побережье, и морская вода - благотворно влияют на нервную систему, повышают иммунитет, укрепляют функцию сердечно-сосудистой системы, и самое главное, повышают толерантность организма к внешним неблагоприятным погодным факторам. / meteonovosti.ru /
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