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Новости погоды

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Штормовое предупреждение действует на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 25 июля

  Ливни и грозы, не прекращаются в Южном округе. А виной тому атмосферные фронты, один за другим пересекающие регион, и даже повышенный фон атмосферного давления им не помеха.

Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до конца суток 25 и 26 июля: в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Преобладающая температура днем 23..28, местами до 33 градусов.

Но не только дожди и ветер могут представлять опасность. В Калмыкии, Астраханской области и по северу Краснодарского края дождей не было очень давно. Из-за жаркой и сухой погоды уровень пожарной опасности повысился до 5 класса (чрезвычайная пожарная опасность). / meteonovosti.ru /
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