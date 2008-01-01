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Первые заморозки в Магаданской области и Якутии



ИА "Метеоновости" / 11:15 Четверг, 25 июля



Накануне в Магаданскую область и на восток, северо-восток Якутии произошел заток арктического воздуха, а в условиях малооблачной погоды и отсутствии ветра и произошло интенсивное выхолаживание. Среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 4-6, а местами и на 8 градусов. В некоторых населенных пунктах обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Наибольшее количество рекордно низких температур зафиксировано в Магаданской области. 24 июля в Сусумане воздух прихватывал морозец до -4.1 градуса, предыдущий наблюдался в 1973 году и составлял -3.5 градуса. В Сеймчане было -2.9, что ниже прежнего на 0.5 градуса двадцативосьмилетней давности. В Брохово новый абсолютный минимум температуры для 24 июля +4 градуса, что ниже предыдущего на 0.6 за 1973 год. В Талоне -1.4, а прежний абсолютный минимум температуры -0.6 градуса наблюдался в том же 1973 году.



Заморозки наблюдались и в Якутии. 24 июля в Томпо было -0.3 градуса, предыдущий рекорд 0.3 градуса был зафиксирован в 1977 году. В Зырянке столбик термометра опустился до отметки +2.7, что ниже предыдущего на 0.7 градуса, наблюдавшегося в 1956 году.



Что в Магаданской области, что в Якутии это первые заморозки в нынешнем году.



В предстоящие сутки, с приближением циклона и атмосферных фронтов, увеличится облачность, начнутся дожди, и вероятность заморозков сойдет на нет. / meteonovosti.ru /



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