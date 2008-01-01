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Неравномерность выпадения дождей в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 25 июля



Днем 24 июля столичный регион, а с ним и Москва оказались в зоне фронта, на котором формировались мощные кучевые облака. О размерах облаков можно судить по пестрой картине распределения количества осадков. Даже в пределах одного административного округа количество осадков различалось почти на порядок. Так в Северном округе, на ТСХА выпало 2,2 мм, а на Ленинградском шоссе до 16 мм. В Северо-Восточном округе, на Проспекте Мира, только за час налило более 10 мм, а за день 19 мм. И это вызвало подъем воды в реке Яуза.



Наибольшие различия в количестве осадков отмечались в северо-западном округе: на расстоянии менее 3 км различия в количестве осадков достигали 16-20 мм, т.е. дожди прошли от слабых до сильных.



Аналогичная картина наблюдалась и в Подмосковье. В Домодедово выпало 3 мм, а в соседнем Заборье 17 мм.



Такие, очень "локальные" дожди, характерны для середины лета! / meteonovosti.ru /



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