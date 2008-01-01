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Самый теплый день июля в Москве впереди!!



ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 25 июля



погоды, которые придется на последние выходные месяца.



Погода лишь однажды побаловала жителей столичного региона летним теплом, и случилось это 22 июля, когда максимальная температура воздуха повысилась до 26,1 градуса. В предстоящие выходные дни нас ждет еще одна волна июльского тепла, с самой высокой температурой этого месяца.



В ночь на пятницу в Москве местами прошумят небольшие дожди кратковременного характера при температуре 16..18 градусов. Днем распогодится и уже без существенных осадков, воздух в Москве прогреется до 25..27 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения почти на 3 градуса. Ветер северо-восточный умеренный.



В субботу столичная область окажется в малоградиентом барическом поле, в теплой воздушной массе. Атмосферное давление немного подрастет, облаков станет меньше, и погода порадует жителей солнцем. Ночь останется по-летнему теплой, а, днем температура в столице повысится до 26..28, в Подмосковье до 23..28 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы более, чем на 3 градуса. И это будет самый теплый день уходящего июля!!!



Погода предоставляет шанс провести эти выходные за городом, на водоемах, температура воды в Москве-реке у Звенигорода 19 градусов, в озерах и водохранилищах на пару градусов выше.



В воскресенье днем в столичный регион начнется вторжение более холодного воздуха. Дневная температура лишь немного превысит 20 градусов, и средняя суточное значение вернется к норме, а в начале следующей недели вновь станет ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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