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Тропические циклоны в обоих полушариях



ИА "Метеоновости" / 12:07 Четверг, 25 июля



В Северном полушарии продолжается сезон тропических циклонов. Один из них, теперь уже бывший, тропический шторм "DALILA", находится на северо-востоке Тихого океана. 22 июля в 12 часов по московскому времени в районе с координатами 15 градусов северной широты, 116.2 градуса западной долготы сформировалась тропическая депрессия с давлением в центре 1006 гПа, максимальная скорость ветра вблизи центра 15 м/с с порывами 20 м/с, смещалась на север со скоростью 4 м/с. Сутки спустя, 23 июля, тропическая депрессия достигла стадии тропического шторма и получила имя "DALILA". Давление в центре понизилось до 1005 гПа, скорость ветра вблизи центра возросла до 18 м/с с порывами до 23 м/с. 24 июля в 12 часов по московскому времени тропический шторм изменил статус на тропическую депрессию, давление подросло, скорость ветра вблизи центра уменьшилась. Согласно прогнозу, 25 июля в 15 часов по московскому времени, станет внетропическим циклоном, а 28 июля разрушится.



Это пятый тропический шторм, который сформировался на северо-востоке Тихого океана в этом сезоне, причем в период с 25 июня до 22 июля.



На северо-западе Тихого океана 24 июля в 3 часа по московскому времени в районе с координатами 23.2 градуса северной широты, 136.5 градусов восточной долготы сформировалась тропическая депрессия с давлением в центре 1008 гПа, максимальная скорость ветра вблизи центра 15 м/с с порывами до 23 м/с, медленно продвигаясь на северо-восток. По предварительным расчетам, тропическая депрессия разовьется до стадии тропического шторма 26 июля в 9 часов по московскому времени. Давление в центра понизится до 1002 гПа, максимальная скорость ветра возрастет до 18 м/с с порывами до 25 м/с.



В этом сезоне это уже 6 тропический шторм. / meteonovosti.ru /



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