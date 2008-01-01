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Новости погоды

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Историческое метеорологическое событие в Германии

ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 25 июля

  Необычайно жаркая погода установилась в Германии. 24 июля в городе Гайленкирхине (земля Северная Рейн-Вестфалия) температура повысилась до 40,5 градуса.

Как пишут немецкие метеорологи, подобная погода для Германии не просто редкость, а историческое событие.

В четверг и пятницу погода в стране удержится очень жаркой. Температура воздуха значительно превысит 30 градусов.

Ждем новых рекордов максимальной температуры воздуха в Берлине и других городах Германии!

Самая высокая температура июля в Берлине наблюдалась 11 июля 1959 года, +38,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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