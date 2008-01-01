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Новости погоды

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На Иркутскую область опять надвигаются очень сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 13:25 Четверг, 25 июля

  Очередной циклон и его атмосферные фронты готовятся к штурму Иркутской области. В четверг, в теплом секторе циклона, без осадков и тепло, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 2-4 градуса.

Но уже в ночь на пятницу местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных районах, а днём с распространением на центральные и южные районы прошумят местами ливневые дожди, в горах Восточного Саяна местами очень сильные дожди, грозы, град; в крайних северных, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах пока без осадков; утром при прояснении опустится туман, в западных, северо-западных, центральных и южных районах западный, северо-западный умеренный ветер, при грозах окрепнет в порывах 13-18 м/с. В выходные дни, по мере продвижения циклона, увеличится облачность, зона дождей разной интенсивности и продолжительности охватит всю область, в западных, северо-западных, южных и центральных районах дожди ожидаются местами сильные и очень сильные, с грозами и градом. Северо-западный ветер с порывами 13-18 м/с, начнет поставлять прохладный воздух, и температура днем понизится до 17..22, местами до +12 градусов. Северные и Верхнеленские районы пока останутся в теплом и сухом воздухе, после полудня до +33 градусов. В воскресенье характер погоды существенно не изменится.

Сильные дожди, которые ожидаются в предстоящие два-три дня, могут спровоцировать новую волну паводков на реках Иркутской области. / meteonovosti.ru /
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