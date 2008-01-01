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Каспийский дождливый циклон выдвигается в низовья Волги



ИА "Метеоновости" / 13:51 Четверг, 25 июля



На западе Казахстана, в районе Каспийского моря, сформировался циклон, который уже вечером в четверг выйдет в низовья Волги, а вместе с ним и зона дождей.



В четверг и пятницу в Калмыкии отдельные сильные дожди с грозой, градом и порывистым ветром.



Основной удар стихии придется на Волгоградскую область. Вечером в четверг с сохранением до начала будущей недели здесь пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом при штормовом ветре 20-25 м/с.



При таких погодных условиях возможно возникновение нештатных ситуация в сфере транспорта, ЖКХ. / meteonovosti.ru /



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