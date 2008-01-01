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Новости погоды

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В Мурманской области тридцатиградусная жара

ИА "Метеоновости" / 14:07 Четверг, 25 июля

  Накануне Кольский полуостров находился в теплом секторе циклона, который перемещался по акватории Баренцева моря, да еще и полярный день. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов.

Самые высокие значения зафиксированы в Верховье р.Лотты +30.6, в Мурмашах +34.3.

Но рекордно высокие температуры наблюдались в Вайда-Губа и Териберка, хотя не достигали тридцатиградусной отметки. В Вайда-Губа новый абсолютный максимум для 24 июля теперь +26.4, что выше предыдущего на градус пятидесятипятилетней давности. В Териберке +27.4, прежний рекорд +27.1 остался в далеком 1938 году.

В пятницу холодный атмосферный фронт принесет в Мурманскую область осадки разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами, а северный ветер прохладный воздух. Температура днем понизится до 16..21, лишь на юге еще тепло 23..28 градусов.

Прохладный воздух с дождями обоснуется в воскресенье, максимальная температура не превысит 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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