

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Мурманской области тридцатиградусная жара



ИА "Метеоновости" / 14:07 Четверг, 25 июля



Накануне Кольский полуостров находился в теплом секторе циклона, который перемещался по акватории Баренцева моря, да еще и полярный день. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов.



Самые высокие значения зафиксированы в Верховье р.Лотты +30.6, в Мурмашах +34.3.



Но рекордно высокие температуры наблюдались в Вайда-Губа и Териберка, хотя не достигали тридцатиградусной отметки. В Вайда-Губа новый абсолютный максимум для 24 июля теперь +26.4, что выше предыдущего на градус пятидесятипятилетней давности. В Териберке +27.4, прежний рекорд +27.1 остался в далеком 1938 году.



В пятницу холодный атмосферный фронт принесет в Мурманскую область осадки разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами, а северный ветер прохладный воздух. Температура днем понизится до 16..21, лишь на юге еще тепло 23..28 градусов.



Прохладный воздух с дождями обоснуется в воскресенье, максимальная температура не превысит 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



