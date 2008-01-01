Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 25 июля
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..19,9 градуса; Северном 18,3..19,2 градуса, Северо-восточном 17,8..19,4 градуса, Восточном 18,5..19,1 градуса, Юго-восточном 19,7..20,8 градуса, Южном 19,5..20,4 градуса, Юго-западном 18,9..19,9 градуса, Западном 17,6..19,4 градуса, Северо-западном 17,8..18,3 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде следы дождя, температура воздуха 17,2..17,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18,1..20,8 градуса. / meteonovosti.ru /