

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 25 июля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..19,9 градуса; Северном 18,3..19,2 градуса, Северо-восточном 17,8..19,4 градуса, Восточном 18,5..19,1 градуса, Юго-восточном 19,7..20,8 градуса, Южном 19,5..20,4 градуса, Юго-западном 18,9..19,9 градуса, Западном 17,6..19,4 градуса, Северо-западном 17,8..18,3 градуса.



В Зеленограде следы дождя, температура воздуха 17,2..17,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18,1..20,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



