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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 25 июля
Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт
заполняющегося южного циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 14..19. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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