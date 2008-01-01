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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 25 июля



Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт



заполняющегося южного циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 14..19. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /



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