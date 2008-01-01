

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Пятница, 26 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погодные условия в Москве и области вполне благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей. Такую погоду по медицинской классификации относят к индифферентной. Основные метеопараметры в пределах привычных значений, тепло и солнечно. Небольшие кратковременные дожди лишь освежат воздух.



Такая погода очень хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы после длительного периода холодов. Да и укрепить организм перед зимой не помешает. Будут полезны прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения. Лучше прогуливаться в парках и скверах. Особенно в вечерние и утренние часы, когда воздух более насыщен кислородом.



Геомагнитный фон 26 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



