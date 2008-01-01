

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Геомагнитная обстановка не беспокоит!



ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 26 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 25 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 26 июля по 3 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



