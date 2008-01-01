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Новости погоды

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Геомагнитная обстановка не беспокоит!

ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 26 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 25 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 26 июля по 3 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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