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Жара в Европе усилилась



ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 26 июля



25 июля в центральной Европе температура воздуха днем превысила 40 градусов. В ряде столиц были установлены новые рекорды максимальной температуры



В Париже температура повысилась до 42,6 градуса, в Брюсселе 40,2 градуса. Прежние рекорды максимальной температуры наблюдались в Париже в 1947 году ( 36,5 градуса), в Брюсселе 32,8 в 1900 году!!!



Во Флоренции новый максимум составляет 40,2 градуса, против 39,8 в 1983 году.



В выходные дни жару собъет циклон, который сформируется над Гибралтаром. / meteonovosti.ru /



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