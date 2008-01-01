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Новости погоды
Жара в Европе усилилась
ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 26 июля
25 июля в центральной Европе температура воздуха днем превысила 40 градусов. В ряде столиц были установлены новые рекорды максимальной температуры
В Париже температура повысилась до 42,6 градуса, в Брюсселе 40,2 градуса. Прежние рекорды максимальной температуры наблюдались в Париже в 1947 году ( 36,5 градуса), в Брюсселе 32,8 в 1900 году!!!
Во Флоренции новый максимум составляет 40,2 градуса, против 39,8 в 1983 году.
В выходные дни жару собъет циклон, который сформируется над Гибралтаром. / meteonovosti.ru /
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