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Экстремально сильные ливни в Сочи



ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 26 июля



Летний Сочи всегда отличался обилием осадков. По климату в июле выпадает в среднем 125-130 мм осадков. Но этот год отличается большим количеством осадков. За первые 25 дней выпало уже 160 мм, причем треть этих дождей пришлось на сутки 25 июля.



55 мм, выпавшие за 25 июля, стали новым рекордом суток. До этого максмальное количество осадков, выпадавших 25 июля составляло 43,8 мм в 1952 году.



Сильные ливни и стали причиной разрушения участка федеральной трассы в результате оползневых масс и перекрытия русла реки Псахе.



В предстоящие дни существенных осадков в Сочи не ожидается, в регион распространит свое влияние гребень высокого давления с северо-запада. И это позволит быстрее провести восстановительные работы / meteonovosti.ru /



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