

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С понедельника Москва вступит в осеннюю пору



ИА "Метеоновости" / 12:09 Пятница, 26 июля



погоде произойдут на европейской территории России. Это приведет к значительному похолоданию. Погода шагнет в осень.



Обширный циклонический вихрь раскрутится до больших высот. Его приземный центр будет находиться над верховьем Волги, а Москва и область окажутся в тыловой части циклона.



В воскресенье с севера на юг начнет продвигаться холодный атмосферный фронт. Через Москву и область его прохождение ожидается во второй половине дня, но значимых дождей с ним не ожидается. Лишь в отдельных районах может пройти небольшой дождь, а температура начнет понижаться. Ее максимальное значение составит 23..25 градусов.



В понедельник холодный воздух продолжит обживать Московскую землю, и понижение температуры будет значительным. Под утро похолодает в Москве до 10 градусов, по области до 7..12 градусов, днем в городе всего 15..17, в Подмосковье максимальная температура 12..17 градусов. Средняя суточная температура окажется на 5-6 градусов ниже нормы и будут соответствовать второй половине сентября.



К середине недели Москва и область останутся в тыловой части высокого циклона, и вторжение холодного воздуха продолжится, что приведет к дальнейшему понижению температуры. До середины недели ночью 5..10, днем 11..16 градусов, что идет в разрез климату. По многолетним данным, в Москве именно на последние дни июля приходится самая высокая температура воздуха.



В этом году последние числа июля окажутся самыми холодными с начала лета!!!



В последний раз столь интенсивное похолодание в конце центрального месяца лета отмечалось в 1962 году. Аналогичное похолодание отмечается в июлях раз в 7 лет, но, как правило, наблюдается в начале месяца. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



