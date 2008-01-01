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Юг Дальнего Востока заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 26 июля



Последние дни июля на всей территории Дальневосточного округа оказались холодными. Ненастные циклоны, свободно перемещающиеся по северу территории, затягивают на материк холодный арктический воздух. Он беспрепятственно проникает вплоть до южных районов. За прошедшие сутки над Дальним Востоком сформировались два очага отрицательной аномалии температуры воздуха, в которых ее среднесуточное значение отстает от средних многолетних значений на 2-4 градуса.



Дожди в прошедшие сутки шли и на севере и в южных районах, но более интенсивные дожди прошли все же на юге. Так, по данным метеонаблюдений, полученных с мест, сильные и очень сильные дожди прошли в Хабаровском крае. Местами в крае выпало до 57 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Сильные дожди с грозами прошли в Еврейской автономной области, а также в Приморье.



Сегодня ненастная погода сохранится на юге Дальнего Востока. В выходные дни ее улучшение ожидается на крайнем юго-востоке, а на остальной территории, в Хабаровском крае, Бурятии и Забайкалье сохранятся ливни с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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