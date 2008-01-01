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Новости погоды

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Москва и Санкт-Петербург идут в ногу

ИА "Метеоновости" / 14:06 Пятница, 26 июля

  И это касается, конечно, погоды. Как и в Москве, в пятницу и субботу погоду в Северной столице будет определять солнечный антициклон. Он подарит жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-летнему теплые деньки. Ведь аналогично московской погоде, в северо-западных областях она в июле также была прохладной и совсем не соответствовала климату. За истекшие 25 дней июля среднее значение температуры не дотянуло до нормы 2-4 градуса.

Но уже в текущие дни она преодолела отметку в 20 градусов. Сегодня в полдень в Санкт-Петербурге температура повысилась до 28 градусов, то есть также как и в Москве.

В субботу еще один погожий день. Осадков не ожидается, а дневная температура составит 28..30 градусов. В воскресенье, после прохождения холодного атмосферного фронта во второй половине дня, она понизится до 24..26 градусов. Надо отметить, что и ночи, как субботу, так и в воскресенье, будут теплыми, от 17 до 20 градусов.

А уже в понедельник в Северной столице резко похолодает: ночью до 10..12, днем до 15..17 градусов. Как и в Москве, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. / meteonovosti.ru /
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