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Российские температурные рекорды



ИА "Метеоновости" / 15:10 Пятница, 26 июля



За прошедшие сутки на европейской территории России, в большинстве районов температура воздуха соответствовала норме и лишь на крайнем севере было теплее обычного на 2-4 градуса. А потому обошлось без суточных рекордов, как минимальной, так и максимальной температуры. Противоположным был температурный фон на азиатской территории. Урал и большинство сибирских районов оставались в прохладном воздухе. Еще ниже была температура на Дальнем Востоке. В большинстве ее районов среднесуточная температура "отстала" от нормы на 4-6 градусов. И здесь уже без рекордов не обошлось. По данным сайта "Погода и Климат" они были установлены на крайнем северо-востоке Якутии, в Магаданской области, в Камчатском крае, на Сахалине и южных районах Хабаровского края.



Так, в населенном пункте Зырянка, расположенном в Верхнеколымском районе Якутии минимальная температура 25 июля понизилась до 3.8 градусов, что на 0.1 градус ниже предыдущего рекорда, удерживающегося 1943 года.



В Николаевске-на-Амуре похолодало до 2.8 градусов, оставив позади рекорд 1919 года со значением 4.3 градуса.



В Иче, что на Камчатке, минимальная температура составила 2.9 градусов и рекорд в 4.6 градусов, удерживающийся с 1973 года, остался позади.



В ближайшие сутки на Камчатке и в южных районах Хабаровского края потеплеет, а вот на севере Якутии и в Чукотском а.о. сохранится холодная погода. / meteonovosti.ru /



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