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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Суббота, 27 июля

  Благодаря антициклону с северо-запада, а точнее его южной периферии летнее тепло ещё задержится в Московском регионе и предстоящим днём. Дожди будут маловероятны. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 27 июля при переменной облачности воздух в столице прогреется до 26..28 градусов, в Подмосковье до 23..28, при этом жаркая погода ожидается уже с 10 часов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В целом, ожидается благоприятная, индифферентная погода, метеопараметры в пределах климатических значений, что чаще всего не вызывает развитие выраженных метеопатических реакций.

Геомагнитный фон 27 июля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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