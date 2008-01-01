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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:44 Суббота, 27 июля
В последние дни июля погода смилостивилась над москвичами и после продолжительного похолодания подарила пару очень теплых деньков. В субботу максимальная температура в Москве прогнозируется от 26 до 28 градусов, но до рекордов ей будет далеко. Ведь именно на эти дни, по многолетним данным, приходятся самые теплые дни в году. Соответственно абсолютные рекорды высоки. Самым теплым сегодняшний день отмечался в аномально жарком 2010 году. 27 июля максимальная температура в нем повысилась до 35.7 градусов и сегодня ей не удастся даже приблизиться к этому значению.
А самая холодная ночь сегодняшних суток отмечалась в далеком 1880 году, под утро воздух остыл до 5.4 градусов, что остается непревзойденным рекордом по сей день.
В прошлом, 2018 году, этот день был жарким. В дневные часы воздух прогрелся до 29.3 градусов, а существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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