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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:44 Суббота, 27 июля



В последние дни июля погода смилостивилась над москвичами и после продолжительного похолодания подарила пару очень теплых деньков. В субботу максимальная температура в Москве прогнозируется от 26 до 28 градусов, но до рекордов ей будет далеко. Ведь именно на эти дни, по многолетним данным, приходятся самые теплые дни в году. Соответственно абсолютные рекорды высоки. Самым теплым сегодняшний день отмечался в аномально жарком 2010 году. 27 июля максимальная температура в нем повысилась до 35.7 градусов и сегодня ей не удастся даже приблизиться к этому значению.



А самая холодная ночь сегодняшних суток отмечалась в далеком 1880 году, под утро воздух остыл до 5.4 градусов, что остается непревзойденным рекордом по сей день.



В прошлом, 2018 году, этот день был жарким. В дневные часы воздух прогрелся до 29.3 градусов, а существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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