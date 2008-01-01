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ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 27 июля
Субботнее утро встретило москвичей теплой погодой. Уже в 9 часов температура воздуха повсеместно превышала 20-градусную отметку. Ее разброс был невелик, от 23 до 24 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ, термометры показали 24.1 градуса. При ясном небе осадков нигде не отмечалось, а ветер северных направлений дул со средней скоростью 1-3 м/с, в районе ВДНХ порывы достигали 6 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт ст, что соответствует норме. Относительная влажность воздуха 56-66%. / meteonovosti.ru /
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