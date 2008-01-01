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Новости погоды

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Не утихают дожди на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 27 июля

  Минувшие сутки пополнили число дождливых дней на юге Дальнего Востока. Ведь именно там отмечались самые сильные дожди округа. И это несмотря на то, что и по северным территориям проложили дорожку ненастные циклоны. Они следуют один за другим, но сильных дождей не приносят. В то время, как южные районы дожди поливают без передышки.

По данным, полученным из Гидрометцентра России, в Приморском крае дождь, поливающий вся пятницу, сохранился и в ночь на субботу. Местами он был очень сильный. Метеостанция Кавалерово зафиксировала за этот период 61 мм осадков. Немногим меньше были осадки и в Хабаровском крае, местами вылилось до 49 мм. Не остался без дождей и Сахалин, на юге острова июльская копилка осадков пополнилась местами на 39 мм.

В воскресный день в Приморье погода улучшится, а в Хабаровском каре и Еврейской автономной области сохранятся сильные и очень сильные ливни с грозами. / meteonovosti.ru /
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