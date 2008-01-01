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Новости погоды
Самые сильные дожди - в Прибайкалье
ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 27 июля
Уже первый летний месяц оказался для Иркутской области дождливым. В областном центре норма по осадкам оказалась перевыполненной. Дождливую эстафету перехватил и июль.
В завершении рабочей недели дожди прошли на большей части территории России, но самыми интенсивными они были в Иркутской области. По данным, полученным с мест, в отдельных районах Иркутской области выпало до 75 мм осадков. Несмотря на то, что в июле самая большая норма по количеству осадков, погода пытается ее перевыполнить.
Сильный дождь отмечался по всему Прибайкалью. В Бурятии местами выпало до 40 мм осадков. Повсеместно дожди сопровождались грозами.
Сегодня большинство районов Сибири останутся во власти циклона, что сохранит дождливую погоду. В воскресенье вихрь немного продвинется на восток. В зоне его влияния останутся Иркутская область и Бурятия, где пройдут сильные и очень сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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