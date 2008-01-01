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Новости погоды

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Рекорды тепла сменят рекорды холода

ИА "Метеоновости" / 12:15 Суббота, 27 июля

  В крайних северо-западных районах Европейской России, как и в центральных, июль начался с холодной погоды. Она удерживалась в течение первой и второй декад месяца. В отдельные дни среднесуточная температура не " дотягивала" до нормы 6-7 градусов, и даже днем была ниже 10 градусов тепла.

Синоптическая ситуация изменилась с началом третьей декады. На Скандинавский полуостров пожаловал солнечный антициклон. Он обогрел и российские территории: Кольский полуостров и Карелию. Даже за Полярным кругом воздух в дневные часы прогревался до температуры 25 градусов и выше.

Теплой была и минувшая пятница, 26 июля. В ряде городов температура установила новые рекорды суточного максимума. Так в Кандалакше, расположенной на юге Мурманской области, в дневные часы воздух прогрелся до +29.9 градусов, оставив позади рекорд 2003 года со значением +27.4 градуса.

Чуть ниже была температура в морском порту на Белом море, в городе Кемь Порт, +29.7 градусов, что также стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд, +29.4, отмечался в прошлом году.

Но в самые ближайшие дни северянам придется распрощаться с летом. Вторжение холодного арктического воздуха, а оно начнется уже в воскресенье, существенно понизит температуру. В Мурманской области воскресным днем всего лишь 7..12 градусов, в районе Кандалакши не выше +14. / meteonovosti.ru /
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