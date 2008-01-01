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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 27 июля

  Жара в Москве нарастает. Уже к полудню температура воздуха повсеместно преодолела отметку в +25 градусов. В районе МГУ она составляет 26.8 градусов, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной Академии (ТСХА) 27.6 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов было 26.5 градусов.

На небе легкие кучевые облака, осадков не отмечается. Ветер северо-восточный 2-6 м/с. Относительная влажность воздуха понизилась до 45%. Атмосферное давление в пределах нормы. / meteonovosti.ru /
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