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Новости погоды
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ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 27 июля
Жара в Москве нарастает. Уже к полудню температура воздуха повсеместно преодолела отметку в +25 градусов. В районе МГУ она составляет 26.8 градусов, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной Академии (ТСХА) 27.6 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов было 26.5 градусов.
На небе легкие кучевые облака, осадков не отмечается. Ветер северо-восточный 2-6 м/с. Относительная влажность воздуха понизилась до 45%. Атмосферное давление в пределах нормы. / meteonovosti.ru /
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