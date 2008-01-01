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Новости погоды
На юге России сохраняется неустойчивая погода
ИА "Метеоновости" / 13:05 Суббота, 27 июля
В прошедшие сутки в большинстве районов Европейского юга прошли небольшие и умеренные дожди, прогремели грозы, лишь в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае отмечались сильные дожди, по данным, полученным из Северо-Кавказского УГМС выпало от 15 до 43 мм осадков.
Сегодня сильные дожди сохранятся в Ростовской и Волгоградской областях. В воскресенье в Волгоградской области будет еще дождливо. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра.
Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов, местами повысится до 33.
И лишь с понедельника, когда в эти края пожалует с запада антициклон, дожди прекратятся, а температура повысится на 2-3 градуса.
Температура воды на сегодняшний день в районе Анапы 20 градусов, в районе Сочи около 23 градусов. / meteonovosti.ru /
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