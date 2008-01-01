

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Давно в Москве не было холодных июлей



ИА "Метеоновости" / 13:33 Суббота, 27 июля



Центральный месяц лета в этом году лишь первые два дня порадовал москвичей теплой погодой. А уже с третьего числа надежды на тепло с каждым днем становилось все меньше. Лишь в начале третьей декады температура приблизилась к норме. Но в среднем за прошедшие дни она остается ниже средних многолетних значений. Несмотря на теплые текущие деньки, уже в понедельник погода вновь изменит курс, существенно похолодает. По предварительным данным июль 2019 года пополнит число холодных месяцев.



За весь ряд инструментальных метеорологических наблюдений центральный месяц лета в Москве редко бывает холодным: за 140 лет всего в 27 случаях. Причем холодные июли чаще всего отмечались в период с 1900 по 1930 годы. В этот же промежуток лет наблюдался самый холодный июль в истории: в 1904 году средняя месячная температура составила 14.9 градусов при норме 18.2 градуса.



За последние 30 лет холодных июлей в столице не отмечалось. В последний раз неприятный сюрприз погода преподнесла москвичам в 1987 году.



В прошлом, 2018 году, в июле было очень тепло. Средняя температура за месяц превысила норму более, чем на 2 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



