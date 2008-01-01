Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
27 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Давно в Москве не было холодных июлей

ИА "Метеоновости" / 13:33 Суббота, 27 июля

  Центральный месяц лета в этом году лишь первые два дня порадовал москвичей теплой погодой. А уже с третьего числа надежды на тепло с каждым днем становилось все меньше. Лишь в начале третьей декады температура приблизилась к норме. Но в среднем за прошедшие дни она остается ниже средних многолетних значений. Несмотря на теплые текущие деньки, уже в понедельник погода вновь изменит курс, существенно похолодает. По предварительным данным июль 2019 года пополнит число холодных месяцев.

За весь ряд инструментальных метеорологических наблюдений центральный месяц лета в Москве редко бывает холодным: за 140 лет всего в 27 случаях. Причем холодные июли чаще всего отмечались в период с 1900 по 1930 годы. В этот же промежуток лет наблюдался самый холодный июль в истории: в 1904 году средняя месячная температура составила 14.9 градусов при норме 18.2 градуса.

За последние 30 лет холодных июлей в столице не отмечалось. В последний раз неприятный сюрприз погода преподнесла москвичам в 1987 году.

В прошлом, 2018 году, в июле было очень тепло. Средняя температура за месяц превысила норму более, чем на 2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Вс.
28 июл.
+25
Пн.
29 июл.
+14
Вт.
30 июл.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100