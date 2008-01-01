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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:44 Воскресенье, 28 июля

  Погоду в столичном регионе будет определять периферия, сдающего свои позиции антициклона, который еще сохранит сегодня теплую погоду. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер северный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

В столичном регионе сохранится индифферентный характер погоды. Колебания метеопараметров в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое воздуха удовлетворительное, поэтому для метеозависимых людей такие погодные условия являются комфортными и редко вызывают серьезные нарушения со стороны здоровья. Возможны отрицательные реакции в виде сосудистых спазмов, скачков артериального давления, приступов мигрени у метеочувствительных людей, что может быть связано с небольшими колебаниями атмосферного давления и неустойчивым геомагнитным фоном.

Геомагнитный фон 28 июля прогнозируется спокойное с отдельными периодами неустойчивости.

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