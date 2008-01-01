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Воскресенье
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 28 июля

  Последнее воскресенье июля станет переломным в погоде. Во второй половине дня, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура начнет понижаться. Но ее максимальное значение сегодня будет еще высоким, 23..25 градусов, но до рекордов температуре будет далеко. Ведь именно на эти дни, по многолетним данным, приходятся самые теплые дни в году. Соответственно, абсолютные максимумы высоки. Самыми жаркими последние дни июля отмечались в 2010 году, когда в течение последних 9 дней месяца температура превышала отметку в +35 градусов, а 28 июля повысилась до 37.5 градусов, что стало суточным рекордом. Сегодня температуре не удастся даже приблизиться к этому значению.

А самая холодная ночь 28 июля отмечалась в далеком 1890 году, под утро воздух остыл до 6.9 градусов, что остается непревзойденным рекордом по сей день.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким. В дневные часы воздух прогрелся до 31.1, прошумели ливни с грозами. / meteonovosti.ru /
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