

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 28 июля



Столичный регион находится в барическом гребне между двумя циклонами. На небе видны облака среднего яруса, светит солнце. К 10 часам воздуха на опорной станции ВДНХ прогрелся до 23,8 градуса. Ветер слабый. Влажность воздуха 62 %. Атмосферное давление ниже привычных значений, 742 мм рт. ст. В дневные часы температура воздуха еще немного повысится, а к вечеру начнет стремительно понижаться. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



