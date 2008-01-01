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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 28 июля

  Столичный регион находится в барическом гребне между двумя циклонами. На небе видны облака среднего яруса, светит солнце. К 10 часам воздуха на опорной станции ВДНХ прогрелся до 23,8 градуса. Ветер слабый. Влажность воздуха 62 %. Атмосферное давление ниже привычных значений, 742 мм рт. ст. В дневные часы температура воздуха еще немного повысится, а к вечеру начнет стремительно понижаться. / meteonovosti.ru /
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