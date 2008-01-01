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В центральных районах Хабаровского края опять дожди



ИА "Метеоновости" / 11:32 Воскресенье, 28 июля



Атмосферные фронты циклона, уходящего на восток, стали причиной сильных дождей в центральных районах Хабаровского края. Днем 27 и в ночь на 28 июля в отдельных районах выпало до 28 мм небесной влаги. Из-за чего река Уда вышла из берегов. Уровень воды поднялся до неблагоприятной отметки. Близ села Удское на р. Уда подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные участки.



По прогнозу синоптиков, на волне над центральными районами Хабаровского края закрутится небольшой циклонический вихрь. 29 июля пройдут дожди, местами сильные и очень сильные дожди, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 8-13 м/с, преобладающая температура воздуха 23..28 градусов, при облачности 18..23. Гидрологический прогноз тоже неутешительный. На реке Уда продолжится подъем уровня воды, к 29 июля уровень воды может подняться на 50-100 см. У села Удское затопленной окажется прибрежная часть, дороги и линии связи. / meteonovosti.ru /



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