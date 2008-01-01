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Новости погоды

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Жара в Московской области сменится прохладой

ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 28 июля

  Лето вернулось в столичный регион, но лишь на несколько дней. Хотя заявило оно о себе очень громко. К пятнице в Москве и области значительно потеплело, а в субботу, 27 июля, стало даже жарко, многие люди устремились к водоемам. И это понятно, ведь в дневные часы воздух раскалялся до 29 градусов - в тени. Даже ночью было тепло. Теплым, но не жарким, будет и воскресный день, 28 июля, к середине дня воздух прогреется до 22..27 градусов. А к вечеру погода начнет портиться. За холодным фронтом придет резкое понижение температуры. В понедельник днем ожидается прохладная погода: в Москве 15..17 градусов, по области 12..17 тепла. И вновь просятся сравнения самого жаркого летнего месяца с маем и сентябрем! / meteonovosti.ru /
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