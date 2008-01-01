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Атмосферные фронты хозяйничают в Иркутской области



ИА "Метеоновости" / 12:17 Воскресенье, 28 июля



Иркутская область оказалась в области повышенного атмосферного давления, но это не уберегло регион от сильных ливневых дождей. Атмосферные фронты сказали свое слово. Дождь начался днем 27 июля и продолжался до утра 28 июля. За это время в регионе выпало до 151 мм осадков - количество, сопоставимое с месячной нормой! И дожди продолжаются. Выпавшие осадки усугубили гидрологическую обстановку на реках. Если до конца дня 28 июля осадки не прекратятся, к утру 29 июля уровень воды в реках Иркутской области (Бирюса, Ура, Ия, Ока, Белая) резко повысится (на 1-2 метра) и достигнет неблагоприятных отметок.



29 июля еще одна фронтальная зона пересечет Иркутскую область. Ожидаются дожди различной интенсивности. В отдельных районах очень сильные и ливневые дожди. Местами порывы ветра 13-18 м/с. Днем термометры покажут 20..25 градусов, на юге при облачности 12..17, на северо-востоке 25..30, местами 19..24. / meteonovosti.ru /



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