Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
28 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты хозяйничают в Иркутской области

ИА "Метеоновости" / 12:17 Воскресенье, 28 июля

  Иркутская область оказалась в области повышенного атмосферного давления, но это не уберегло регион от сильных ливневых дождей. Атмосферные фронты сказали свое слово. Дождь начался днем 27 июля и продолжался до утра 28 июля. За это время в регионе выпало до 151 мм осадков - количество, сопоставимое с месячной нормой! И дожди продолжаются. Выпавшие осадки усугубили гидрологическую обстановку на реках. Если до конца дня 28 июля осадки не прекратятся, к утру 29 июля уровень воды в реках Иркутской области (Бирюса, Ура, Ия, Ока, Белая) резко повысится (на 1-2 метра) и достигнет неблагоприятных отметок.

29 июля еще одна фронтальная зона пересечет Иркутскую область. Ожидаются дожди различной интенсивности. В отдельных районах очень сильные и ливневые дожди. Местами порывы ветра 13-18 м/с. Днем термометры покажут 20..25 градусов, на юге при облачности 12..17, на северо-востоке 25..30, местами 19..24. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+25
Пн.
29 июл.
+15
Вт.
30 июл.
+13
Ср.
31 июл.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -5
Оруро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100