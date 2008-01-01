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ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 28 июля



Атмосферное давление в Москве немного понизилось и составляет 741,5 мм рт. ст. По-прежнему светит солнце, на небе видны облака нижнего, среднего и верхнего ярусов. Облаков стало заметно больше. Температура воздуха по данным станции ВДНХ повысилась до 25 градусов. Но на солнце кажется, что гораздо теплее. Относительная влажность воздуха понизилась до 53 %. К вечеру ожидается резкое понижение температуры: приближается холодный фронт. / meteonovosti.ru /



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