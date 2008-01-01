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Новости погоды
На севере европейской России ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 28 июля
Сильные ветра дуют на севере ЕТР. В Архангельской области в ночные и утренние часы 28 июля на побережье порывы ветра достигали 20 м/с. Столь сильный порывистый ветер стал возможен из-за большой разницы давления между циклоном и антициклоном. Антициклон с центром над Шпицбергеном стремится на сушу. Циклон, центр которого расположился над Поволжьем, пока не стремится покинуть эту территорию.
29 июля синоптическая ситуация существенно не изменится. Антициклон усилится, продолжит движение вглубь материка. Циклонический вихрь отправится на северо-восток и немного углубится. В Архангельской области в большинстве районов пройдет дождь от небольшого до умеренного, местами сильный дождь. В отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2..7 градусов, днем 8..13 тепла. / meteonovosti.ru /
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