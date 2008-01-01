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Приволжский округ заливает дождями



ИА "Метеоновости" / 13:52 Воскресенье, 28 июля



Очередная порция сильных дождей досталась Приволжском федеральному округу. Эта территория оказалась во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. И вновь на регион обрушились грозовые дожди. Днем 27 июля в Кировской области выпало до 47 мм осадков. 27 и в ночь на 28 июля в Удмуртии выпало до 26 мм небесной влаги, а в Марий-Эл количество выпавших осадков достигло 60 мм.



29 июля регион окажется в тыловой, холодной части циклона. Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, дожди, грозы, возможен град. Местами порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха в дневные часы 16..21 градус, местами 23..28. / meteonovosti.ru /



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